2022/09/30 | 23:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت قوات حفظ القانون، مساء اليوم الجمعة، الانتشار ضمن ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "قوات حفظ القانون باشرت بالانتشار ضمن ساحة التحرير وسط بغداد".وتشهد العاصمة بغداد، إجراءات أمنية مشددة؛ تزامناً مع تظاهرات الغد المرتقبة بذكرى "احتجاجات تشرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات حفظ القانون تباشر الانتشار ضمن ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات حفظ القانون تباشر الانتشار ضمن ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).