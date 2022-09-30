القوات العراقية تدهم مقار ناشطين وتسوّر المنطقة الخضراء بالدروع

2022/09/30 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ انتشرت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬المجهزة‭ ‬بالدروع‭ ‬الجمعة‭ ‬بشكل‭ ‬كثيف‭ ‬ضمن‭ ‬مقتربات‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ببغداد‭ ‬لاسيما‭ ‬بوابة‭ ‬التخطيط،‭ ‬حيث‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬دائماً‭ ‬خرقا‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬في‭ ‬تمرين‭ ‬أولي‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬اية‭ ‬تطورات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬ثوار‭ ‬تشرين‭ ‬النزول‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وبعض‭ ‬مدن‭ ‬الجنوب‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬لانطلاقة‭ […]

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