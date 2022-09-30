2022/09/30 | 23:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعثر مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد القاهرة- مصطفى عمارة وسط أجواء تعثر المفاوضات المصرية مع صندوق النقد الدولي ،توالت التحذيرات من قيام الحكومة بعمليات استدانة خارجية جديدة اذ وصل الدين الخارجي إلى وضع شديد الحرج، وهو ما كشف عنه محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة لمراسل( الزمان) حيث أكد أن خدمة الدين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير المالية المصري لـ(الزمان): نستدين لمواجهة الديون وفوائدها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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