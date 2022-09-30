  وزير المالية المصري لـ(الزمان): نستدين لمواجهة الديون وفوائدها

2022/09/30 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعثر‭ ‬مفاوضات‭ ‬القاهرة‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬ ‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​وسط‭ ‬أجواء‭ ‬تعثر‭ ‬المفاوضات‭ ‬المصرية‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬،توالت‭ ‬التحذيرات‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بعمليات‭ ‬استدانة‭ ‬خارجية‭ ‬جديدة‭ ‬اذ‭ ‬وصل‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬شديد‭ ‬الحرج،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬عنه‭ ‬محمد‭ ‬معيط‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭( ‬الزمان‭) ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ […]

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