زيلينسكي يرد على ضم روسيا مناطق أوكرانية: سنسرع الانضمام للناتو ولا تفاوض مع بقاء بوتين في السلطة

2022/09/30 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬لندن‭ – ‬كييف‭ – ‬الزمان‭ ‬ اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬اوكرانيا‭ ‬ستوقع‭ ‬طلب‭ ‬انضمام‭ ‬عاجل‭ ‬الى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬روسيا‭ ‬رسميا‭ ‬ضم‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬اوكرانية‭ ‬احتلتها‭ ‬واكد‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬ستحقق‭ ‬‮«‬النصر‮»‬‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الحمراء‭ ‬بوسط‭ […]

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