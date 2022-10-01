الرئيس العراقي يعد القصف الإيراني على كردستان

2022/10/01 | 00:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم

الجمعة، القصف الإيراني على مناطق في

إقليم كردستان تصعيداً خطيراً وتجاوزاً

على سيادة العراق.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة

نون الخبرية، أن "رئيس الجمهورية ب

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