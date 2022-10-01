التربية تقرر تأجيل (الامتحان العملي) لطلبة التعليم المهني إلى إشعار آخر

2022/10/01 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة التربية تأجيل امتحان التعليم المهني لمعاهد التدريب العملي التطبيقي ومعاهد السياحة المقررة يوم الغد إلى إشعار بسبب الاجراءات الامنية وتعذر وصول الطلبة الى مراكز الامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) انه "نظراً للظروف الطارئة وانقطاع الطرق الذي قد يتسبب بعدم وصول الطلبة والملاكات التربوية المُكلّفة بالامتحانات تقرَّرَ تأجيل امتحان التعليم المهني لمعاهد التدريب العملي التطبيقي ومعاهد السياحة المقررة يوم الغد إلى إشعار آخر ".

وكان النائب محمد عبد الامير العنوز قد وجه ، مناشدة الى وزير التربية بشأن امتحان مادة الكيمياء لطلبة السادس الاعدادي.

وقال العنوز في "تغريدة" له بتويتر تابعتها (بغداد اليوم): "نناشدكم النظر بحق طلبة السادس الاعدادي الذين لم يتمكنوا من الوصول لقاعات الامتحان لأسباب خارجة عن اراداتهم بمادة الكيمياء بتحديد يوم لهم واعادة الامتحان".

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