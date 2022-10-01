الكاظمي يصدر 10 تعليمات للتعامل مع تظاهرات السبت وحمايتها

2022/10/01 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، 10 توجيهات إلى القوات الأمنية تخص التظاهرات المرتقبة غداً بذكرى احتجاجات تشرين.

وبحسب الوثيقة فان الكاظمي وجه بمحاسبة القادة والأمرين الذين يثبت استخدامهم الذخيرة الحية ضمن قاطع المسؤولية.

وامر بتولي هيئة التفتيش في الأجهزة الأمنية والعسكرية تفتيش القطعات المكلفة بحماية ساحات التظاهر والتأكيد على عدم حملهم السلاح.

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