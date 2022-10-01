سقوط قذيفة هاون شمال شرق بعقوبة

2022/10/01 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

افاد مصدر امني، الجمعة، بسقوط قذيفة على مناطق زراعية ضمن قضاء المقدادية في ديالى دون تسجيل اصابات. وقال المصدر في حديث (بغداد اليوم) ان " قذيفة صاروخية سقطت على مناطق زراعية في قاطع شمال المقدادية ٤٠كم شمال شرق بعقوبة دون تسجيل اي إصابات بشرية". وتشهد مناطق شمال المقدادية اضطرابا امنيا بسبب وجود خلايا لداعش وسط عمليات مستمرة لقوات الجيش لملاحقة تلك العناصر.

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