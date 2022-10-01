شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية تبدأ بالنزول ضمن ساحة التحرير

2022/10/01 | 00:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4lvTwUAjgsk

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