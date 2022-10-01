مسؤولة أمريكية تعلق على أداء المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا

2022/10/01 | 00:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ساشا بيكر، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، إن الولايات المتحدة رأت أدلة على أن الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تستخدمها روسيا في في أوكرانيا تعرضت "لإخفاقات عديدة" في المعارك.

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