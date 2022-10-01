بالوثيقة.. الكاظمي يصدر 10 توجيهات تخص التظاهرات

2022/10/01 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، 10 توجيهات إلى القوات الأمنية تخص التظاهرات المرتقبة غداً بذكرى احتجاجات تشرين.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع السكرتير الشخصي للقائد العام، محمد حميد كاظم، وردت لـ السومرية نيوز، إن الكاظمي وجه (قيادة العمليات المشتركة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز المخابرات، جهاز الأمن الوطني، هيئة الحشد الشعبي، قيادة عمليات بغداد) بـ"منع منعاً باتاً استخدام الرصاص الحي والعيارات النارية والعتاد المطاطي وقنابل الدخان وأي إجراء خلاف ذلك يتم محاسبة القادة والآمرين الذي يثبت استخدامهم الذخيرة الحية ضمن قاطع مسؤوليتهم".

وتضمن التوجيه أيضاً، وفق الوثيقة، "تولي هيئات التفتيش في الأجهزة الأمنية والعسكرية تفتيش القطاعات المكلفة بحماية ساحات التظاهر والتأكيد على عدم حملهم أي سلاح ناري أو وسيلة جارحة".وأضافت الوثيقة، "على الأجهزة الأمنية والعسكرية توجيه كافة الضباط والمراتب والمنتسبين بتأمين الحماية لساحات التظاهر"، بالإضافة إلى "توظيف موارد الأجهزة الأمنية البشرية والمعلوماتية والتقنية في إنجاز المهام الموكلة لهم".

وأشارت إلى أن "الكثافة العددية مهمة في مسك مداخل ومخارج ساحات التظاهر وتقديم الحماية للمتظاهرين"، مع "نشر مفارز التفتيش تحسباً لأي سلاح خارج القانون ومصادرته في حالة التقرب من ساحات التظاهر"، فضلاً عن "حماية المقرات والمباني الحكومية والبنى التحتية"، و "نشر الجهد الاستخباري للحصول على معلومات استباقية بتشخيص مثيري الشغب".وتضمنت التوجيهات أيضاً "ضبط النفس والتعامل المهني والانساني وعدم الانخراط في الاحتكاكات منعاً من وقوع مشاجرات"، مشددة على "ضرورة تواجد القادة والأمرين على رأس قطعاتهم".

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