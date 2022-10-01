2022/10/01 | 00:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت وزارة التربية تأجيل إمتحان اللغة الفرنسية يوم غد السبت الى اشعار اخر.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنه “نظراً للظروف الطارئة وانقطاع الطرق الذي قد يتسبب بعدم وصول الطلبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تقرَّر تأجيل امتحان يوم غدٍ المركز الخبري الوطني.

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