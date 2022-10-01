2022/10/01 | 00:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظراً للظروف الطارئة وانقطاع الطرق الذي قد يتسبب بعدم وصول الطلبة والملاكات التربوية المُكلّفة بالامتحانات .تقرَّرَ تأجيل (الامتحان العملي) يوم غدٍ لطلبة التعليم المهني ، إلى إشعار آخر ومن الله التوفيق.

ظهرت المقالة رسمياً: تأجيل الامتحان العملي لطلبة التعليم المهني أولاً على ايرث نيوز.

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