2022/10/01 | 00:55 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نظراً للظروف الطارئة وانقطاع الطرق الذي قد يتسبب بعدم وصول الطلبة والملاكات التربوية المُكلّفة بالامتحانات .
تقرَّرَ تأجيل (الامتحان العملي) يوم غدٍ لطلبة التعليم المهني ، إلى إشعار آخر ومن الله التوفيق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً: تأجيل الامتحان العملي لطلبة التعليم المهني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تقرَّرَ تأجيل (الامتحان العملي) يوم غدٍ لطلبة التعليم المهني ، إلى إشعار آخر ومن الله التوفيق.
ظهرت المقالة رسمياً: تأجيل الامتحان العملي لطلبة التعليم المهني أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً: تأجيل الامتحان العملي لطلبة التعليم المهني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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