القطعات العسكرية تدخل حالة الإنذار القصوى والكاظمي يمنع الذخيرة الحية في قواطع المسؤوليات

2022/10/01 | 00:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة 09/30/2022، عن دخول القطعات العسكرية العراقية...

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