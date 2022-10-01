بالوثيقة.. القائد العام يصدر 10 توجيهات للقوات الأمنية

2022/10/01 | 01:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 10 توجيهات للقوات الأمنية بالتزامن مع ذكرى تظاهرات تشرين.

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