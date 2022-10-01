عمليات بغداد: الوضع الأمني في العاصمة مستقر والحياة طبيعية وحركة المرور مستمرة

2022/10/01 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، ان الوضع الأمني بالعاصمة مستقر وحركة المرور مستمرة.

وذكرت القيادة في بيان ان "الوضع الامني في العاصمة بغداد مستقر والحياة طبيعية وحركة المرور مستمرة ولاصحة لما يروج له من أخبار على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام عن وجود إنتشار لمجاميع مسلحة في بعض مناطق العاصمة بغداد".

واضافت ان "قواتنا الأمنية مستمرة بتنفيذها للخطط المرسومة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي تهدف الى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والبنى التحتية والصور المرفقة تشير إلى انتشار القطعات في جانبي الكرخ او الرصافة".

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