2022/10/01 | 01:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ONhbTF1E3Es

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العيداني: لن نسمح لأي جهة ان تزج البصرة بصراعات سياسية او مواجهات مسلحة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العيداني: لن نسمح لأي جهة ان تزج البصرة بصراعات سياسية او مواجهات مسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).