عمليات بغداد تتحدث عن طبيعة الوضع الأمني في العاصمة

2022/10/01 | 01:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نوهت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إلى أن الوضع الأمني في العاصمة مستقر، فيما نفت مزاعم انتشار مجاميع مسلحة في بعض المناطق.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوضع الامني في بغداد مستقر والحياة طبيعية وحركة المرور مستمرة ولا صحة لما يروج له من أخبار على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام عن وجود إنتشار لمجاميع مسلحة في بعض مناطق العاصمة".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية مستمرة بتنفيذها للخطط المرسومة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة والتي تهدف الى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والبنى التحتية".

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