2022/10/01 | 01:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: دعت هيئة الإعلام والاتصالات، 2022-10-01 الى مراعاة الدقة والمصداقية في التغطية...

ظهرت المقالة الإعلام والاتصالات تدعو الى المصداقية والتوازن في نقل الأحداث ونشرها أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام والاتصالات تدعو الى المصداقية والتوازن في نقل الأحداث ونشرها) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام والاتصالات تدعو الى المصداقية والتوازن في نقل الأحداث ونشرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).