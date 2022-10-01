2022/10/01 | 01:46 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: استهداف مكتب لائتلاف دولة القانون في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة بالصورة: استهداف مكتب لائتلاف دولة القانون في كربلاء أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: استهداف مكتب لائتلاف دولة القانون في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة: استهداف مكتب لائتلاف دولة القانون في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).