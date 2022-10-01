2022/10/01 | 01:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت عمليات بغداد، اليوم السبت، أن أجواء العاصمة تشهد استقراراً والحياة طبيعية وحركة المرور مستمرة، على حد قولها.وذكرت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز، إنها “تنوه الى ان الوضع الامني في العاصمة بغداد مستقر والحياة طبيعية وحركة المرور مستمرة ولاصحة لما يروج له من أخبار على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد تنشر صوراً للعاصمة وسط انتشار القطعات العسكرية أولاً على ايرث نيوز.

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