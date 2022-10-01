أمريكا تعلق على إعلان أوكرانيا التقدم بطلب عاجل للانضمام إلى الناتو

2022/10/01 | 02:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجب أن "تتم في وقت مختلف".

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