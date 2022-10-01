العراق.. انتشار أمني وقطع طرق وليلة ترقّب لـ

2022/10/01 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع أن تشهد العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية خروج تظاهرات السبت، والتي ستحيي ذكرى مرور ثلاث سنوات على تظاهرات تشرين التي حدثت في 2019، وراح ضحيتها مئات العراقيين.

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