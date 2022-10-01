2022/10/01 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف سترد أميركا على أي هجوم نووي روسي في أوكرانيا؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف سترد أميركا على أي هجوم نووي روسي في أوكرانيا؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف سترد أميركا على أي هجوم نووي روسي في أوكرانيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).