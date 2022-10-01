بوركينا فاسو..الجيش يعلن الإطاحة بزعيم المجلس العسكري وحل الحكومة

2022/10/01 | 03:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول عسكري في بوركينا فاسو، في بيان أذيع عبر التلفزيون الرسمي، مساء يوم الجمعة، إقالة رئيس المجلس العسكري بول هنري داميبا، وحل الحكومة الحالية جراء "خيانة داميبا لمثل الجيش المتمثلة في إعادة الأمن إلى البلاد، واختياراته المحفوفة بالمخاطر التي أضعفت بشكل متزايد الأجهزة الأمنية".

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