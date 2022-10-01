بوتين يعلن رسميا ضم مناطق أوكرانية لروسيا

2022/10/01 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما التحركات الغربية في مواجهة خطوة روسيا الرسمية الآن؟ وهل تمهد هذه الخطوة الطريق أمام استخدام دول أخرى القوة لدخول واحتلال أجزاء من دول مجاورة؟

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