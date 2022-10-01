كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين.. والجيش الأمريكي يعلق

2022/10/01 | 05:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، يوم السبت، رصد صاروخين باليستيين قصيري المدى أطلقا من منطقة سونان في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية.

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