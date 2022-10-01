هل هذا فعلا مسكن لاعب المنتخب الوطني الجزائري؟

2022/10/01 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتداول صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تزعم أنها لمنزل اللاعب الجزائري، يوسف بلايلي وهو في حالة مزرية، والتي تبعها بعد ذلك إعلان نادي بريست الفرنسي فسخ العقد معه.

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