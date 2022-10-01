الانتخابات النصفية.. لماذا هي مبعث قلق للديمقراطيين؟

2022/10/01 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب الانتخابات النصفية الأميركية من موعدها في نوفمبر القادم، تشتد حدة التوقعات بشأن نتائجها التي تحدد بشكل حاسم الفائز بسباق البيت الأبيض القادم.

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