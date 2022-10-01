2022/10/01 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات البلجيكية، الجمعة، الإمام المغربي، حسن إيكويسن، الملاحق من قبل فرنسا بسبب تصريحات اعتُبرت "مخالفة لقيم الجمهورية" وصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلجيكا توقف "الإمام المغربي" الملاحق من قبل فرنسا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلجيكا توقف "الإمام المغربي" الملاحق من قبل فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).