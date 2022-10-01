شاهد بالفيديو.. عبور الحاجز الاول لجسر الجمهورية من قبل المتظاهرين باتجاه المنطقة الخضراء

2022/10/01 | 08:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 30tPAw3AXrM

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