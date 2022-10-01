المتظاهرون يزيلون البوابة الحديدية على جسر الجمهورية

2022/10/01 | 09:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإزالة البوابة الحديدية على جسر الجمهورية، التي نصبت يوم امس الجمعة، من قبل المتظاهرين.

وقال المصدر، إن “متظاهري التحرير تمكنوا من إزالة البوابة الحديدية التي نصبت يوم أمس الجمعة على جسر الجمهورية”.

وأضاف، أن “البوابة تم رميها اسفل الجسر، في نية للمتظاهرين بالتقدم نحو الحاجز الاول”.

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