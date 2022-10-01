العراق.. محتجون يتوافدون إلى بغداد إحياء لذكرى ثورة تشرين

2022/10/01 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ توافد المحتجين على ساحتي التحرير والنسور وسط العاصمة بغداد، السبت، استعدادا لانطلاق تظاهرات شعبية تتزامن مع الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين عام 2019 (تشرين أول/أكتوبر)، وفقا لمراسل "الحرة".

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