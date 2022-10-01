بالفيديو.. متظاهرو التحرير يسجلون اول محاولة لعبور جسر الجمهورية

2022/10/01 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل متظاهرو ساحة التحرير، اليوم السبت، اولى محاولاتهم لعبور جسر الجمهورية.

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متظاهرو التحرير يسجلون اول محاولة لعبور جسر الجمهورية أولاً على ايرث نيوز.

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