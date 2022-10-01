انسحاب قوات الشغب من الساتر الثاني فوق جسر الجمهورية (فيديو)

2022/10/01 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اظهرت مشاهد فيديوية حصلت عليها (بغداد اليوم)، انسحاب قوات مكافحة الشغب من على الساتر الثاني فوق جسر الجمهورية و الموجود بعد الحاجز الاول الحديدي.

ويحاول عدد كبير من المتظاهرين اجتياز الكتل الكونكريتية والحواجز الشوكية للوصول الى المنطقة الخضراء.

وانطلقت صباح اليوم السبت، تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد، لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين عام 2019 بمشاركة انصار التيار الصدري.

ورفع المحتجون عدداً من المطالب بينها رفض تشكيل الحكومة وحل مجلس النواب ومحاسبة قتلة المتظاهرين، حيث تشهد تظاهرات هذا العام مشاركة علنية لانصار التيار الصدري.

وتشهد العاصمة اجراءات امنية مشددة تمثلت بقطع الطرق والتقاطعات فضلا عن الانتشار الكبير لقطعات الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب منذ منتصف الليل.

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