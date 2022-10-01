التعليم تنفي تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد - عاجل

2022/10/01 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، فيما اكدت انطلاقه في موعده المحدد.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفي تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لطلبة الجامعات الحكومية والاهلية كافة".

وأكد البيان بأن "الوثيقة المتداولة مزورة، ولا يوجد اي نية لتأجيله"، مبينا أن "جميع ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة".

وشدد أنه "على الطلبة الاستعداد لهذا العام الذي سيكون حضورياً بالكامل والذي سيكون يوم غدا الاحد المصادف2022/10/2".

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