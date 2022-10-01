2022/10/01 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، السبت، مقطعاً فيديوياً يوثق تسجيل أول محاولة للمتظاهرين لعبور جسر الجمهورية ببغداد.وانطلقت صباح اليوم السبت، تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد، لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين عام 2019 بمشاركة انصار التيار الصدري.

ورفع المحتجون عدداً من المطالب بينها رفض تشكيل الحكومة وحل مجلس النواب ومحاسبة قتلة المتظاهرين، حيث تشهد تظاهرات هذا العام مشاركة علنية لانصار التيار الصدري.

وتشهد العاصمة اجراءات امنية مشددة تمثلت بقطع الطرق والتقاطعات فضلا عن الانتشار الكبير لقطعات الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب منذ منتصف الليل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو من ساحة التحرير.. المتظاهرون يسجلون أول محاولة لعبور جسر الجمهورية ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو من ساحة التحرير.. المتظاهرون يسجلون أول محاولة لعبور جسر الجمهورية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).