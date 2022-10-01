بالوثيقة .. القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يصدر توجيهات للقوات الامنية تخص التظاهرات

2022/10/01 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي 10 توجيهات إلى القوات الأمنية تخص التظاهرات المرتقبة غداً بذكرى احتجاجات تشرين.وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع السكرتير الشخصي للقائد العام، محمد حميد كاظم إن الكاظمي وجه (قيادة العمليات المشتركة، وزارة الدفاع، وزارة … Readmore

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