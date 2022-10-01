وزارة التعليم العالي: العام الدراسي الجديد سينطلق يوم غد الأحد

2022/10/01 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي، اليوم السبت، أن العام الدراسي الجديد في الجامعات الحكومية والأهلية سينطلق يوم غد الأحد.وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، أصدر توجيهاً لجميع … Readmore

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