عاجل | مراسل الجزيرة: قوات الأمن العراقية تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين من حراك تشرين عند جسر الجمهورية وسط بغداد

2022/10/01 | 10:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل الجزيرة: قوات الأمن العراقية تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين من حراك تشرين عند جسر الجمهورية وسط بغداد

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