بعد ضم المنطقة لروسيا.. اعتقال المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية

2022/10/01 | 10:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرغوأتوم"، السبت، إن دورية روسية اعتقلت المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها موسكو.

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