2022/10/01 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انهيار بناية بالكامل في ساحة الواثق وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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