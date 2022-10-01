شاهد بالفيديو.. برج الجدي | من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢



شاهد بالفيديو.. برج الجدي | من ١الى ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢
2022/10/01 | 10:50 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: wHSt5pW3Q7o

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