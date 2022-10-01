في الذكرى الثالثة لحراك تشرين.. مظاهرات في بغداد وقوات الأمن العراقية تغلق الجسور

2022/10/01 | 10:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف العراقيين اليوم السبت وسط بغداد في الذكرى الثالثة لحراك تشرين الذي يطالب بإنهاء الفساد وسلطة الأحزاب، واندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي أغلقت المنافذ المؤدية للمنطقة الخضراء.

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