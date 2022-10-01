2022/10/01 | 10:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي: الأجهزة الأمنية ترصد قيام عناصر مندسة وسط المتظاهرين باستخدام المولوتوف وبنادق الصيد والاعتداء

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