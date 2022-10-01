انهيار بناية وسط العاصمة بغداد .. هناك ضحايا

2022/10/01 | 10:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، بانهيار بناية مؤلفة من عدة طوابق وسط العاصمة بغداد.

وقال العميد جودت عبد الرحمن مدير علاقات واعلام الدفاع المدني إن حادث انهيار لبناية مكونة من أربعة طوابق وقع في منطقة الكرادة ساحة الواثق قرب مطعم قدوري وسط بغداد.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني حاليا متواجدة في موقع الحادث وتجري عمليات إنقاذ بحثا عن مواطنين أن وجدوا.

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