انهيار بناية سكنية وسط بغداد والبحث جار عن ناجين

2022/10/01 | 11:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع المدني تبحث عن ناجين.

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