2022/10/01 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الكاتب والصحافيّ اللبناني سمير عطا الله في مقال له عمل المخابرات العراقية تلقي كلمة «مخابرات» الرعب في النفوس، وهو أمر يرضي صاحبه ولا يغضبه.فالهدف من المخابرات في العالم الثالث ليس المعرفة والحماية بقدر ما هو الرعب.أما في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتب وصحافيّ لبناني يشيد بعمل المخابرات العراقية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتب وصحافيّ لبناني يشيد بعمل المخابرات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).