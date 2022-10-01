بالصور .. انهيار مبنى بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد

2022/10/01 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانهيار مبنى بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد.وقال المصدر: إن “بناية انهارت بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد”.وأضاف، أن “فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث”، مشيرا الى “وجود أشخاص محصورين … Readmore

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