شاهد من الجو كيف يبدو تسرب الغاز تحت الماء في خط

2022/10/01 | 11:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر خفر السواحل السويدي مشاهد جوية لتسرب الغاز تحت الماء في خطوط أنابيب "نورد ستريم" ويعتقد أن ما حدث لخط الأنابيب ناجم عن "أعمال تخريب متعمدة"

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